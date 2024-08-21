Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında bölgede yürütülen tarım ve orman projeleri hakkında bilgi aldı.

21.08.2024 17:46
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümen, ziyaretinde, İl Müdürü Gürol Çetin'den bölgede yürütülen tarım ve orman projeleri ile çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Çetin, Bakan Yardımcısı Gümen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretin ardından Prof. Dr. Ahmet Gümen başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Misket Elması Toplantı Salonu'nda " Çorum, Tokat ve Amasya İli Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modeli Sektör Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ve Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

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