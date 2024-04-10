Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta üreticiler ve Bakanlık ailesi olmak üzere tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın sona erdiğini ve gönül köprülerinin daha da güçlendirilmesi dileğinde bulundu. Ayrıca, güçlü tarımın Türkiye'nin yolunu açacağını vurguladı ve Rabbimden mazlum coğrafyalara huzur ve esenlik diledi.

10.04.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta üreticiler ve Bakanlık ailesi olmak üzere tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan şehr-i ramazana veda edildiğini, sadece günlerin değil, sahurun fecrinin, iftarın bereketinin de dualarla uğurlandığını belirtti.

Bu mübarek ayın sonundaki bayrama da ulaşıldığını vurgulayan Yumaklı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının filizlendiği Ramazan Bayramı'nda edilen ziyaretler ve sorulan hatırlarla gönül köprülerinin daha da güçlendirilmesi dileğinde bulundu.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' düsturuyla başta Türkiye Yüzyılı'nı 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' yapmak için ter döken üreticilerimizin, ülkesi ve milleti için çalışan Bakanlığımızın değerli geniş ailesinin, bütün vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbimden başta zulüm altında olan mazlum coğrafyalara huzur ve esenlik içinde 'bayram gibi' yaşamayı nasip etmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
09:11 Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
10:21 Görüntüler büyük ses getirdi ABD’nin en zengin şehri fuhuş batağında Görüntüler büyük ses getirdi! ABD'nin en zengin şehri fuhuş batağında
09:54 Ulusal seviyede aranan PKK’lı terörist yakalanarak Türkiye’ye getirildi Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi
09:28 Survivor All Star’da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni Survivor All Star'da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni
09:15 Ameliyattan çıkan Özgür Özel’in yeni imajı Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı
08:13 Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes’da Feyza Civelek’in kombini alay konusu oldu Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
08:11 Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
07:40 Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 11:20:12. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement