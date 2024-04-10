Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta üreticiler ve Bakanlık ailesi olmak üzere tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan şehr-i ramazana veda edildiğini, sadece günlerin değil, sahurun fecrinin, iftarın bereketinin de dualarla uğurlandığını belirtti.
Bu mübarek ayın sonundaki bayrama da ulaşıldığını vurgulayan Yumaklı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının filizlendiği Ramazan Bayramı'nda edilen ziyaretler ve sorulan hatırlarla gönül köprülerinin daha da güçlendirilmesi dileğinde bulundu.
Yumaklı, şunları kaydetti:
"'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' düsturuyla başta Türkiye Yüzyılı'nı 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' yapmak için ter döken üreticilerimizin, ülkesi ve milleti için çalışan Bakanlığımızın değerli geniş ailesinin, bütün vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbimden başta zulüm altında olan mazlum coğrafyalara huzur ve esenlik içinde 'bayram gibi' yaşamayı nasip etmesini diliyorum."
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara harçlık vererek onların sevincine ortak oldu. Ayrıca Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve bu hizmet vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Ubisoft, Star Wars Outlaws oyununun resmi fragmanını yayınladı ve oyunun hikaye ve ana karakterleri hakkında detayları paylaştı. Oyun, Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor ve 30 Ağustos 2024'te çıkış yapacak.
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Afyonkarahisar'da bayram tıraşını son güne bırakan birçok vatandaş, yoğunluktan dolayı bayramı berber koltuğunda karşıladı. Berberler gece geç saatlere kadar yoğun bir şekilde çalışırken, vatandaşlar tıraşlarını bayram namazı saatine kadar yaptırdılar.
Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Bulgar teknik adam, sarı-kırmızılarda maç başına 2.29 puan ortalaması yakaladı. Stoilov'un gelmesiyle birlikte Göztepe, golcü bir takıma dönüşerek 37 gol kaydetti.
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