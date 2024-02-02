 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Kocaeli Valiliğine Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Kocaeli Valiliğine Ziyarette Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kocaeli Valiliğine Ziyarette Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Valiliği'ne ziyarette bulundu. Kocaeli programı kapsamında kente gelen Yumaklı'yı Vali Seddar Yavuz karşıladı. Ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü de yer aldı. Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı'nın Yavuz ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

02.02.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Valiliğine ziyarette bulundu.

Kocaeli programı kapsamında kente gelen Yumaklı'yı Vali Seddar Yavuz karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı'nın Yavuz ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü de yer aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Kocaeli, Tarım, Valilik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kocaeli Valiliğine Ziyarette Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:13:58. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kocaeli Valiliğine Ziyarette Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement