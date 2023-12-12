Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Cumhuriyet Tarihinin İlk Yerli ve Milli, Hastalıklara Dayanıklı Şeker Pancarı Tohumunu 2025\'te Üreticilerle...

DİLAN KUTLU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı'nda; "Bildiğiniz gibi şeker pancarı tohumunu ağırlıklı olarak ithal ediyoruz. Bu zirvede bir müjdeyi sizinle paylaşmak isterim. Türkşeker Genel Müdürlüğü'müz yoğun ıslah çalışmaları sonucunda Türkşeker 2023 ve Türkşeker 2053 şeker pancarı çeşitlerini geliştirdi. Böylece Cumhuriyet tarihinin ilk yerli ve milli, hastalıklara dayanıklı şeker pancarı tohumunu 2025 yılından itibaren çiftçimize buluşturacağız. İnşallah yerli ve belli tohumculuğu geliştirmek üzere ihtisas tohum üretim bölgeleri oluşturacağız" dedi.

Antalya'daki iki gün sürecek Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı başladı. Çalıştayda, tohumculuk sektörünün ayrı dalları olan bitki ıslahı, yetiştiricilik, sanayi, dağıtım, pazarlama ve satış ile ihracat-ithalat süreçleri konuşulacak. Çalıştaya Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, TÜRKTOB Başkan Yardımcısı, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkanı Savaş Akcan ve sektörün temsilcileri katıldı.

Galip Umut Özdil'in moderatörlüğünü yaptığı 'Tohumculukta Yeni Yüzyıl" oturumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal konuşacak. Çalıştaya başka bir programı nedeniyle katılamayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, videolu mesaj gönderdi.

"ŞEKER PANCARI TOHUMUNU 2025'TE ÜRETİCİLERLE BULUŞTURACAĞIZ"

Yumaklı, mesajında şunları dile getirdi:

"Bugün ülkemizde kullanılan tohumların yüzde 97'si yurt içinde üretiliyor. Son 21 yılda tohumluk üretimimizi 10 kat arttırdık. Sektör, 97 ülkeye ihracat yapıp, ekonomiye 233 milyon dolarlık katkı sağlayan bir konuma geldi. Bu başarı için sektörün tüm paydaşlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. küresel iklim değişikliğini her geçen gün hissetmekteyiz. Bunun için kuraklık, tuzluluk, düşük sıcaklık, aşırı yağışlar gibi koşullarda dahi yetiştirilmeye uygun ıslah programları yapıyoruz.

"İHTİSAS TOHUM BÖLGELERİ OLUŞTURACAĞIZ"

Bildiğiniz gibi şeker pancarı tohumunu ağırlıklı olarak ithal ediyoruz. Bu zirvede bir müjdeyi sizinle paylaşmak isterim. Türkşeker Genel Müdürlüğümüz yoğun ıslah çalışmaları sonucunda Türkşeker 2023 ve Türkşeker 2053 şeker pancarı çeşitlerini geliştirdi. Böylece Cumhuriyet tarihinin ilk yerli ve milli, hastalıklara dayanıklı şeker pancarı tohumunu 2025 yılından itibaren çiftçimize buluşturacağız. İnşallah yerli ve belli tohumculuğu geliştirmek üzere ihtisas tohum üretim bölgeleri oluşturacağız."

BAKAN YARDIMCISI GÜMEN: "TALEPLERİNİZİN BAZILARINI MAALESEF GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ise şunları söyledi:

"Ülkemizde bitkisel üretimde kullanılan tohumların yüzde 97'si yurt içinde üretilmektedir. Ülkemiz iklim değişiminden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer almakta. Bu durumdan hiç şüphesiz en çok etkilenecek sektörlerin başına da tarım sektörü gelmektedir. Biz de iklim değişimine bağlı olarak yaşanan ve yaşanacak olumsuz çevre koşullarına uygun ıslah değişiklikleri yapıyoruz. Bu yıl yaptığımız işlerden en önemlisi tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, ÇKS'ye çeşitli nedenlerle kaydedilmeyen arazilerin kayıt altına alınması ve ekilemeyen arazilerin, tarım arazilerinin üretime kazandığımız olarak sıralanabilir. Tabi bu yaptığımız çalışmalar ile sertifikalı tohuma daha da bir ihtiyaç duyulacağı açık. Bu yönde sizlerin gerekli çalışmaları yaparak üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı sağlamamız büyük bir önem arzetmektedir.

Öncelikle araştırma ve gelişime faaliyetlerine daha fazla yatırım yaparak kaliteli ve dayanıklı tohumlar üretilmesini arttırmalıyız. Bakanlık olarak Genel Müdürlüğümüzle beraber tek tek tüm taleplerimizi inceledik. Bunlardan yapabileceklerimiz olacak yapamayacaklarımız olacak ama yapamadığımız her şey için niye yapamadığımızı sizlerle paylaşacağız. Genel Müdürlüğümüzde söyledi, kapımız her zaman açık, taleplerinizin başımızın üzerinde yeri var ama bunların bazılarını gerçekleştirebileceğiz, bazılarını maalesef gerçekleştiremeyeceğiz."

BÜGEM MÜDÜRÜ ERDEM: "İLETİŞİMİMİZİN EN KUVVETLİ OLDUĞU SEKTÖR, TOHUMCULUK"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem de "Sizler çok şanslı bir sektörsünüz. Öncelikle onu söylemek isterim. Bakanlığımızın paylaşmaları içerisinde lobisi çok kuvvetli olan, bizimle iletişiminizin çok kuvvetli olan en önemli sektörlerden birisi tohum sektörü. Artık yeni bir dönemdeyiz, yeni bir tohumculuk yönetimi, bakanımız değişti, yeni bir bakanlık yönetimi iletişime açık bir yönetim tarzını seyredeceğiz. Bizim sizin taleplerinizle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu noktada yapabileceklerimizi planlıyoruz. Yapabileceklerimizi yapacağımızı deklare edeceğiz, yapamayacaklarımızı yapamayacağımız teknik gelişleri size izah edeceğiz. Biz Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak özellikle bugünkü bu zirvede çıkacak taleple sonuçlarının bizim için bir yok haritası olacağını belirtmek isterim" diye konuştu.