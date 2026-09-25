Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Edirne'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Edirne'de şehit ailesini ziyaret etti

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de şehit piyade uzman çavuş Muammer Yiğit'in ailesine ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de şehit piyade uzman çavuş Muammer Yiğit'in ailesine ziyarette bulundu.

Yumaklı, 2021 yılında Suriye üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Yiğit'in eşi Özlem Yiğit ile çocukları Dila ve Melih Yiğit'i Barutluk Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, şehidin çocuklarıyla sohbet etti, onlara hediye verdi.

Selimiye Camisi Baş İmam Hatibi Yusuf Serenli tarafından dua okunan ziyarette, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Ahmet Biçer ve AK Parti İl Koodinatörü Hülya Özdağ Özen de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Edirne'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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