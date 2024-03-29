Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle inşa edeceğiz - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle inşa edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye Yüzyılı\'nı yerel yönetimlerle inşa edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Taşköprü'nün tarımsal ürünleri ile ön plana çıktığını ve yerel yönetimlerin Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmede önemli bir rol oynayacağını belirtti.

29.03.2024 15:08
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu kervana 31 Mart'ta yerel yönetimler de katıldığı andan itibaren artık hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin meydanında düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Taşköprü'nün tarımsal ürünleri ile ön plana çıktığını söyledi.

Kastamonu'da üretilen ürünlerin, emeklerin zayi olmaması için gerekli birtakım işlemlerin olduğunu belirten Yumaklı, "Buna örnek olarak sulama projeleri bulunuyor benim bakanlığıma ait. Baraj konusu var yine bakanlığıma ait. İster benim bakanlığımla ilgili olsun ister olmasın, Taşköprü ya da Kastamonu ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa, sizlere ne yapılacağı söyleniyorsa o benim sözümdür, o benim takibimdedir." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun bir orman şehri olduğunu vurgulayan Yumaklı, "ORKÖY faaliyetleriyle ilgili Taşköprü'ye ayırdığımız rakam, 227 milyon liradır. Taşköprü'ye hayırlı olsun. Yine ORKÖY kredileri çerçevesinde ormancılık yapan ya da orman sektöründe faaliyet gösteren köylülerimize de farklı uygulamalarımız olacak. Sarımsak veya diğer tarım ürünlerinin dışında da ekonomik değeri yüksek ürün Taşköprü'de de yetiştirilecek." diye konuştu.

Milletin 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etme vazifesi verdiğini belirten Yumaklı, yerel seçimlerin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"19 ilçemizle birlikte Kastamonu merkez dahil, inşallah mensubu olduğum AK Parti'nin gerçek belediyeciliğine kavuşturduğumuzda, aylık olarak bütün çalışmaları ben de takip edeceğim sizlerin adına. Yani sadece milletimiz değil, ben de takip edeceğim. Bizler, bu millet için gerçekten zamanını feda eden, dur durak bilmeyen bir Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşlarıyız. Bu kervana 31 Mart'ta yerel yönetimler de katıldığı andan itibaren artık hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle birlikte inşa edeceğiz. Taşköprü için Hüseyin başkanımıza icazeti verdiğinizde, Kastamonu için Tahsin Babaş icazet aldığında, bizler de hükümette varız, bu sefer üçlü olacağız, güçlü olacağız, bir olacağız, diri olacağız, inşallah hep birlikte büyük Türkiye'yi inşa etmiş olacağız."

Taşköprülülerden İstanbul'daki yakınlarını da aramalarını isteyen Yumaklı, "31 Mart'ta Taşköprü'ye, Kastamonu'ya, İstanbul'a bir bayram yaşatalım. Hep beraber sağlıkla, mutlulukla, olması gerekenin olduğu gibi bayrama girmeyi nasip etsin." ifadesini kullandı.

Mitinge AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Taşköprü Belediye Başkan adayı Hüseyin Arslan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle inşa edeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle inşa edeceğiz - Son Dakika
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