Tarım ve Orman Bakanı: Üretimin ve üreticinin yüzyılında omuz omuza çalışacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Üretimin ve üreticinin yüzyılında omuz omuza çalışarak, ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:
"Millet iradesinin sandığa yansıdığı ve demokrasimizin kazandığı seçimin ardından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üretimin ve üreticinin yüzyılında omuz omuza çalışarak, ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız."
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MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti. Çelikkol, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti ve hizmetkar olduklarını vurguladı.
Kırklareli'nde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP merkez dahil 1 ilçede kazanırken, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı. Merkezde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut birinci sırada yer aldı. Kofçaz ilçesinde MHP, Babaeski ilçesinde AK Parti, Demirköy ilçesinde AK Parti, Pehlivanköy ilçesinde AK Parti, Pınarhisar ilçesinde AK Parti, Lüleburgaz ilçesinde CHP ve Vize ilçesinde CHP birinci sırada yer aldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç, serinlemek amacıyla girdiği su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan genç, morga kaldırıldı.
Hatay'da iş makinası yüklü tır alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı. Yangın, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde iş makinası taşıyan seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yangını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılmaz hale gelirken iş makinası zarar görmedi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesi ayrılarak karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu.
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Ülke genelinde sandıkların tamamı açılıp oy sayımı tamamlandı. Seçimi AK Parti'nin adayı Fatma Şahin'in kazandığı Gaziantep'te, bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak'ın aldığı oy da dikkat çekti. Budak, kent genelinde 3 bin 29 oy alarak adaylar arasında 10. sırada kendine yer buldu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP ilçe binasının balkonunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz'ın cenazesi, Tavas'ta düzenlenen törenle defnedildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok parti yetkilisi katıldı.
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