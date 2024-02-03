Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yerel seçimler Türkiye\'nin kazanımlarının devamı için önemli

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemine değinerek, " Türkiye'nin 21 yıllık kazanımı var. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunların devamı için yerel yönetimlerle bütünleşik bir yapıda olmamız gerekir." dedi.

Yumaklı, beraberindeki heyetle AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yumaklı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatarak, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

İstanbul'un çok önemli ve büyük bir şehir olduğunu dile getiren Yumaklı, Ümraniye'nin enerjisinin, gayretinin ve samimiyetinin ilin tamamına yansıdığını söyledi.

Yumaklı, milletin partisi olarak 21 yıldır bu mücadelenin içinde olduklarını anlatarak, AK Parti çatısının altında davayı daha ileriye götürmek, güçlü bir Türkiye inşa etmek için herkesin gayret sarf ettiğini aktardı.

Şimdi milletin umutlarına ve hedeflerine odaklandıklarını kaydeden Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman bazı ihanetler olmuyor mu? Oluyor. Kendi içimizden çıktığını söyleyenler, aslında ayrışanlar şu anda ortada, nereye gittikleri belli olmayan, ne söyledikleri belli olmayan haldeler. Bu sizin davanıza ne kadar inandığınızla alakalı bir konu. Bu davadan bir milim bile sapmadan bizleri de o doğru mizanda tutan birisi var. O da Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Bizlerin zaman zaman işte üzüldüğü, endişeye düştüğü zamanlarda o bir lider olarak bunu yapmadı ve bizlere doğru istikameti verdi. Bu samimiyetinin altında, bu vizyonun altında 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturu vardır."

"Herkes kendi işini doğru şekilde yapmak durumunda"

Yumaklı, 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 21 yıllık kazanımı var. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunların devamı için yerel yönetimlerle bütünleşik bir yapıda olmamız gerekir. Neden? Çünkü yerel yönetimlerin yapması gereken şeyleri bile yapmadığı zaman merkezi idare mümkün olduğu kadar vatandaşın mağdur olmaması için onların da yapması gerekenleri üstlenir durumda oldu. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Herkes kendi işini doğru şekilde yapmak durumunda. O uyum, o birliktelik mutlaka bizleri çok daha hızlı bir şekilde gelişmeye sevk edecektir."

Ümraniye için "Türkiye'nin mozaiği" benzetmesi yapan Yumaklı, her bölgeden, her şehirden insanların burada bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zorunlu olarak göçmüşlerdir. Hiç kimse kendi ata toprağını böyle keyfi olarak bırakıp gelmemiştir. Çoluk çocuğumuzun geleceği için, ekmek davası için, daha iyi hayat için, daha iyi eğitim için büyükşehirlere göçmüşüzdür. Burada yüzyıllardır bu insanlar, tarihte kaderi paylaşmış insanlar, bugün şehirlerde o şehrin yönetimine dair ortak kaderi de birlikte oluşturuyorlar. Biz birbirimize olan sevgimizi, saygımızı kaybetmeden, bunları daha da ilerleterek üretip birlikte paylaşmaya devam edeceğiz ve 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz onların anlamadığı ama bizim için son derece önemli olan bu yeni dönemi inşallah birlikte inşa edeceğiz."

"AK Parti iktidarlarının neler yaptıklarının hatırlatılması gerekiyor"

İbrahim Yumaklı, AK Parti iktidarlarının neler yaptıklarının hatırlatılması gerektiğini söyledi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, altını çizdiği şekilde tempolarını bozmadan, ülkenin potansiyelini ortaya çıkararak, gönüllere girerek ulaşılması gereken hedef için mücadele edeceklerini anlattı.

"Türkiye Yüzyılı"nın yerel yönetimlerle ilgili bir ayağının olduğunu söyleyen Yumaklı, konuşmasına şöyle tamamladı:

"Çünkü yerel yönetimler bu vizyona, bu tempoya ayak uyduramadığında bu kalkınmayı yerelde de o ülkenin ana temposuna uyduramıyorsunuz. İstanbul hele söz konusu olunca bütün dünyanın göz bebeği bir şehir, yapılan çalışmaları bir tarafa bırakın, mevcutların işte üzerilerine biliyorsunuz toprak döküp onları kapatmak sadece ve sadece görünmesin diye işte koca koca, uzun uzun perde bloklar yapıp çalışıyoruz demek. 5 senedir devam eden perde olur mu? Allah'tan şunu yapıyorlar. Haklarını yemeyelim, o reklam panolarını eskidikçe değiştiriyorlar. Ama o kadar. Dolayısıyla büyükşehirlerde, gerekse ilçelerde 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır yönetimler, belediyecilik vizyonu AK Parti'nin hakkıdır."