Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Kırklareli'nde tarla ve bahçe bitkileri üretimi yapan işletmeleri ziyaret etti ve üreticilerle bir araya geldi. Erdem, üreticilere bakanlığın çalışmaları ve desteklemeleri hakkında bilgi verdi.

21.08.2024 10:16
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Erdem, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veysi Yurtkulu, İl Müdürü Gökhan Karaca ve Tarsim Bölge Müdürü Hamit Çönte ile üretim yapan bazı işletmeleri ziyaret etti.

Daha sonra İnece beldesinde üreticilerle bir araya gelen Erdem, istekleri dinledi.

Erdem, bakanlığın çalışmaları ve desteklemeleri hakkında üreticilere bilgi verdi.

Ulukonak köyünde ayçiçeği hasadını takip eden Erdem, burada üreticilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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