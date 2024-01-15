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Tarım ve Orman Bakanlığı: Yapay Et Üretimi İçin İzin Verilmeyecek - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı: Yapay Et Üretimi İçin İzin Verilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, yapay et üretimine ilişkin herhangi bir izin olmadığını ve ticarileştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bakanlık, hayvan varlığını korumak ve hayvancılığı geliştirmek üzerine politikalar ürettiğini vurguladı ve yapay etin Türkiye'nin beslenme alışkanlığına uygun olmadığını değerlendirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yapay etin gündemlerinde olmadığını ve izin verilmeyeceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yapay Et Üretimi İçin İzin Verilmeyecek
15.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:32
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TARIM ve Orman Bakanlığı, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, yapay et üretimine ilişkin, "Zaman zaman bazı üniversitelerdeki hocalarımızın çalışmalarını görüyoruz; ama bizim Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vermiş olduğumuz bir izin yok. Velev ki bu hocalarımız bu şekilde çalışmalar yapıyor ve 'bu ürünleri biz üreteceğiz' dediler; üretmiş olsalar bile bunu Türkiye'de kesinlikle ticarileştirmeleri söz konusu olamayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapay et üretimine ilişkin herhangi bir iznin söz konusu olmadığını söyledi. Kaplan, "Şu anda yapay etle ilgili bakanlığımızın herhangi bir vermiş olduğu izin yok ve çalışma izni de yok. Zaman zaman bazı üniversitedeki hocalarımızın buna ilişkin çalışmalar yaptığı basına yansıyor. Bunları da görüyoruz. Ama bizim, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vermiş olduğumuz bir izin yok. Velev ki bu hocalarımız bu şekilde ve böyle çalışmalar yapıyor ve 'bu ürünleri biz üreteceğiz' dediler. Kesinlikle üretmiş olsalar bile bunu ticarileştirmeleri söz konusu olamayacak Türkiye'de" diye konuştu.

'HAYVAN VARLIĞINI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Kaplan, bakanlık olarak, hayvan varlığını korumak, hayvancılığı geliştirmek üzerine politikalar ürettiklerini vurgulayarak, "Bunun için çalışmalar yürütüyoruz. Tabii ki ülkemizin bazı hassasiyetleri var. Tüketim alışkanlıkları var. Gelenek göreneklerimiz var. Bu noktada da yapay etin bizim ülkemizin beslenme alışkanlığına uygun olmadığını değerlendiriyoruz. Bu yüzden de Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kesinlikle yapay etin Türkiye'de şu an için ne üretimine izin verilmiştir ne çalışmasına bizim açımızdan verilen bir izin vardır, ne de buna ilişkin bir mevzuat çalışmamız var, ne de bir düzenlememiz var. İşin gerçeği de buna ilişkin zaten herhangi bir düzenlemeyi de düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yapay et bakanlığımızın hiçbir zaman gündeminde olmamıştır, olmayacaktır. Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay et konusunda herhangi mevzuat çalışması da yoktur, olmayacaktır. Ülkemiz hayvancılığını geliştirmek için çalışıyoruz. Hayvan varlığımızı ve mevcut hayvan varlığımızın verimliliğini ve kalitesini arttırmak için çalışıyoruz. Yapay et konusunu tekrar söylüyorum; gündemimize almayacağımızı tekrar ifade ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA
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