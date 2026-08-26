Tarımda Kriz: Üretim ve Denetim Sorunları - Son Dakika
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Tarımda Kriz: Üretim ve Denetim Sorunları

Tarımda Kriz: Üretim ve Denetim Sorunları
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DEVA Partisi, tarımda maliyet ve denetim sorunlarının iç içe geçtiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, çiftçilerin maliyetler altında üretmekte zorlandığını, üretim azalınca temel ürünlerin ithal edildiğini belirterek, "Üretebildiğimiz ürünlerde ise bu kez pestisit kalıntısını, taklit ve tağşişi, tarihi geçmiş ürünleri ve denetim eksikliklerini konuşuyoruz. Tarımın bir değil, binbir derdi var. Bu nasıl tarım politikası?" ifadelerini kullandı.

Karal, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda zincirin her halkasının alarm verdiğini, sorunların artık birbirinden bağımsız başlıklarla açıklanamayacak kadar iç içe geçtiğini ifade etti.

Karal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çiftçimiz mazot, gübre, yem, tohum, ilaç ve finansman maliyetleri altında üretmekte zorlanıyor. Üretim azalınca buğdayı, mercimeği, pirinci ve başka temel ürünleri ithal ediyoruz. Üretebildiğimiz ürünlerde ise bu kez pestisit kalıntısını, taklit ve tağşişi, tarihi geçmiş ürünleri ve denetim eksikliklerini konuşuyoruz. Yani üretemediğimizi ithal ediyor, ürettiğimizin de güvenilirliğini tartışıyoruz. Tarımın bir değil, binbir derdi var; üretimde sorun, denetimde sorun, gıda güvenliğinde sorun. Sorunun olmadığı alan neredeyse kalmamış. Bu nasıl tarım politikası?"

Karal, Türkiye'nin güçlü tarımsal potansiyeline rağmen üreticinin geleceğe güvenle bakamadığını, tüketicinin ise sofrasına koyduğu üründen emin olamadığını belirterek, tarım politikasının sadece "ne kadar ürün üretildiği" üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti.

"TARIM POLİTİKALARI BİRBİRİNDEN KOPUK UYGULAMALARLA YÜRÜTÜLEMEZ"

Karal, üretimin ilk aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün zincirin birlikte ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Çiftçinin sorununun bugün başka, tüketicinin sorunun başka gibi anlatıldığını, oysa hepsinin aynı zincirin halkaları olduğunu vurgulayan Karal, şunları kaydetti:

"Çiftçi pahalı mazotla, gübreyle, tohumla üretmeye çalışıyor. Kuraklıkla, donla, sulama sorunlarıyla mücadele ediyor. Ürünü para etmeyince bir sonraki yıl ekmek istemiyor. Üretim azalıyor, ithalat devreye giriyor. Diğer taraftan vatandaş markete gittiğinde yüksek fiyatla karşılaşıyor, aldığı ürünü evine götürdüğünde de bu kez 'Acaba sağlıklı mı, kalıntı var mı, tağşiş yapılmış mı, tarihi geçmiş mi?' diye düşünmek zorunda kalıyor. Tarımda sorun tarlada başlayıp orada bitmiyor. Üretimde başlayan yanlışlık, ithalata, fiyatlara, denetime ve sonunda vatandaşın sofrasına kadar ulaşıyor. Karımda komplike bir sorun var."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarımda Kriz: Üretim ve Denetim Sorunları - Son Dakika

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