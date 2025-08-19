Tarımda Su Krizi Uyarısı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, artan sıcaklıkların ve azalan yağışların tarım üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, suyun verimli ve tasarruflu kullanılmasının artık zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Akay, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminde yaşanan sıcaklık stresinin mevcut bitkileri olumsuz etkilediğini ve pancar başta olmak üzere birçok ürünün ciddi su ihtiyacı bulunduğunu bildirdi.

Barajlardaki su seviyesinin tehlike sinyali verdiğine dikkati çeken Akay, "Eylül sonuna kadar pancarın sulama ihtiyacı devam ediyor. Hatta söküm döneminde bile suya ihtiyaç oluyor. Bu nedenle bazı bölgelerde su sıkıntısı endişesi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salma sulamanın terk edilmesi gerektiğini vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Yağmurlama sulama dahi artık yeterli değil, damla sulamaya hızlı bir şekilde geçiş yapılmalı. Devletimiz yollar, köprüler, havaalanları yaptı. Artık bundan sonra suyolu yatırımlarına ihtiyaç var. Barajlarda biriken suyun kapalı sistemle, basınçlı sulama yöntemleriyle tarlalara ulaştırılması gerekiyor. Böylece tarımda kullanılan suyun yarı yarıya azalacağını düşünüyorum."

Sulama maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını aktaran Akay, pancar üretiminde sulama giderlerinin toplam maliyetin yüzde 30'una kadar çıktığını, elektrik ve mazot giderlerinin çiftçinin belini büktüğünü, çözüm bulunmazsa iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle sulu tarımın giderek tehlikeye gireceğini ifade etti.

Orta Anadolu'nun gelecekte ciddi su sıkıntısı yaşayabileceğine de dikkati çeken Akay, " Fırat Nehri'nden Erzincan'dan başlayan bir hatla Sivas, Tokat, Amasya üzerinden Orta Anadolu'ya su getirilmeli. Fırat'ın suyunun yarısı bu bölgeye aktarılırsa, gelecekteki su sorunu köklü biçimde çözülür. 5-6 yıl içinde bu konu çok daha ciddi hale gelecek. Henüz vakit varken çözüm üretilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Şeker olarak damla sulama konusunda 5-6 yıldır AR-GE çalışmaları yürüttüklerini belirten Akay, deneme tarlalarında uygulamalar yaptıklarını ancak 14 bin çiftçi içinde damla sulamaya geçenlerin oranının henüz yüzde 1-2'yi geçmediğini aktardı.