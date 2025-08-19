Tarımda Su Krizi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarımda Su Krizi Uyarısı

19.08.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Pancar Ekicileri Başkanı Akay, artan sıcaklık ve azalan yağışlar nedeniyle su tasarrufunun zorunlu olduğunu vurguladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, artan sıcaklıkların ve azalan yağışların tarım üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, suyun verimli ve tasarruflu kullanılmasının artık zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Akay, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminde yaşanan sıcaklık stresinin mevcut bitkileri olumsuz etkilediğini ve pancar başta olmak üzere birçok ürünün ciddi su ihtiyacı bulunduğunu bildirdi.

Barajlardaki su seviyesinin tehlike sinyali verdiğine dikkati çeken Akay, "Eylül sonuna kadar pancarın sulama ihtiyacı devam ediyor. Hatta söküm döneminde bile suya ihtiyaç oluyor. Bu nedenle bazı bölgelerde su sıkıntısı endişesi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salma sulamanın terk edilmesi gerektiğini vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Yağmurlama sulama dahi artık yeterli değil, damla sulamaya hızlı bir şekilde geçiş yapılmalı. Devletimiz yollar, köprüler, havaalanları yaptı. Artık bundan sonra suyolu yatırımlarına ihtiyaç var. Barajlarda biriken suyun kapalı sistemle, basınçlı sulama yöntemleriyle tarlalara ulaştırılması gerekiyor. Böylece tarımda kullanılan suyun yarı yarıya azalacağını düşünüyorum."

Sulama maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını aktaran Akay, pancar üretiminde sulama giderlerinin toplam maliyetin yüzde 30'una kadar çıktığını, elektrik ve mazot giderlerinin çiftçinin belini büktüğünü, çözüm bulunmazsa iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle sulu tarımın giderek tehlikeye gireceğini ifade etti.

Orta Anadolu'nun gelecekte ciddi su sıkıntısı yaşayabileceğine de dikkati çeken Akay, " Fırat Nehri'nden Erzincan'dan başlayan bir hatla Sivas, Tokat, Amasya üzerinden Orta Anadolu'ya su getirilmeli. Fırat'ın suyunun yarısı bu bölgeye aktarılırsa, gelecekteki su sorunu köklü biçimde çözülür. 5-6 yıl içinde bu konu çok daha ciddi hale gelecek. Henüz vakit varken çözüm üretilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Şeker olarak damla sulama konusunda 5-6 yıldır AR-GE çalışmaları yürüttüklerini belirten Akay, deneme tarlalarında uygulamalar yaptıklarını ancak 14 bin çiftçi içinde damla sulamaya geçenlerin oranının henüz yüzde 1-2'yi geçmediğini aktardı.

Kaynak: AA

Hüseyin Akay, kayseri, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarımda Su Krizi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:55:15. #7.12#
SON DAKİKA: Tarımda Su Krizi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.