TARIMFEST 2026 Tokat'ta Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TARIMFEST 2026 Tokat'ta Başladı

TARIMFEST 2026 Tokat\'ta Başladı
06.05.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde TARIMFEST 2026 festivali, akademi ve sektör temsilcileriyle açıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) TARIMFEST 2026 festivali açıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen TARIMFEST 2026 başladı. Üniversite Stadyumu'nda gerçekleştirilen festival, akademi, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve öğrencileri aynı çatı altında buluşturdu.

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci, paydaş üniversitelerin rektör yardımcıları ve ziraat fakültesi dekanları, kurum temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri katıldı.

Etkinlik, Üniversite Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle başladı.

TOGÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz konuşmasında, TARIMFEST 2026'nın yalnızca bir festival değil, bilim, teknoloji, üretim ve girişimciliği buluşturan güçlü bir platform olduğunu ifade etti.

Festivalin bu yıl uluslararası boyut kazandığını belirten Yılmaz, "Yurt içinden 43, yurt dışından ise 10 üniversite paydaş olarak organizasyonda yer aldı. Ziraat Fakültesinin 44 yıllık köklü geçmişi var. Fakülte Tokat'ın tarımsal hafızası ve üretim merkezi konumunda. Üniversite yerel tohumların korunmasından fide üretimine, arıcılıktan hayvancılığa, peyzaj çalışmalarından gıda üretimine kadar birçok alanda aktif çalışmalar yürütüyor. Bu yıl 1 milyon fide üretimi tamamlandı ve satışına başlandı. Festival kapsamında 201 proje başvurusu alındı. 120 hakem değerlendirme sürecinde görev yaptı. Ayrıca proje yarışmalarında toplam 1 milyon TL ödül desteği sağlanacak. Üniversite 2025 yılı içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kendi kaynaklarıyla 79 milyon TL destek verdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Etkinlik, Festival, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARIMFEST 2026 Tokat'ta Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

17:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:42:50. #7.13#
SON DAKİKA: TARIMFEST 2026 Tokat'ta Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.