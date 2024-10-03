Tarkan'ın Yaraticisi Sezgin Burak'ı Anıyoruz - Son Dakika
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Tarkan'ın Yaraticisi Sezgin Burak'ı Anıyoruz

Tarkan'ın yaratıcısı Sezgin Burak, vefatının 46. yılında anılıyor. Sanatçının hayatı ve eserleri.

03.10.2024 17:49
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Çizgi roman karakteri "Tarkan"ın yaratıcısı, karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak'ın vefatının üzerinden 46 yıl geçti.

Türk ve Avrupa basınında önemli eserlere imza atan sanatçı, 15 Mayıs 1935'te Adapazarı'nda dünyaya geldi.

İlkokul sıralarındayken çizdiği ilk eserleri Doğan Kardeş dergisinde yayımlanan Burak, profesyonel olarak ilk eserlerini de bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdiği 1952'de vermeye başladı.

Usta çizer, Akbaba'da karikatürler, Aydabir, Yirminci Asır, Bütün Dünya ve Hafta mecmualarında ise resim ve kompozisyonlar yaptı.

"Bizimkiler"i 1964'te okuyucuyla buluşturdu

Resim ve dekorasyon eğitimini tamamlayarak 1957'de akademiden mezun olan sanatçı, aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde, Fakir Baykurt'un Yunus Nadi Ödülü kazanan ünlü romanı "Yılanların Öcü"nü resimledi.

Sezgin Burak, 1958'de Cumhuriyet gazetesinde günlük karikatürlerin yanı sıra "Alageyik" romanını resimledi, çeşitli tiyatrolarda sahne dekorları hazırladı.

Hayat ve Ses mecmualarında roman ve hikaye resimlerine de imza atan Burak, kitap kapakları ve sinema reklamları yaptı.

Usta çizer, 1964'te "Bizimkiler (Hüdaverdi)" adlı bant karikatür tipini yarattı. Eser, uzun yıllar günlük olarak Hürriyet gazetesinde yayımlandı. Kardeşi Ersin Burak, "Bizimkiler" isimli çizgi bandının çizimlerini Sezgin Burak'ın vefatından sonra devam ettirdi.

Sanatçı, 1965'te gittiği İtalya'nın Milano şehrinde, ünlü sanat ajansı Studio D'Ami ile çalışmaya başladı. İtalya'dayken, western (kovboy) kahramanı "El Cougar"ı oluşturdu, İtalyan bir ressamla "Kolosso" adlı "Herkül" benzeri bir çizgi kahramanı resimledi.

"Tarkan"ın ilk eskizleri 58 yıl önce çizildi

Usta karikatürist, resimli roman konusunda çalışmalar yapmak üzere 1965'te İtalya'ya gitti. Milano'da 1966'da ünlü çizgi roman kahramanı "Tarkan"ın ilk eskizlerini hazırlayan Burak, aynı yıl Milano'da düzenlenen Avrupa Reklam Yarışması'nda iki birincilik aldı.

"Tarkan" çizgi romanı, 14 Nisan 1967'de Hürriyet gazetesinde günlük yayımlanmaya başladı.

"Atıl kurt" sözüyle hatırlanan kurgusal Hun savaşçısı Tarkan'ın maceraları, 1970'ten itibaren dergi olarak yayımlanmaya başladı.

Kartal Tibet, Kayhan Yıldızoğlu, Mümtaz Ener ve Lale Belkıs'ın başrol oynadığı 1969 yapımı "Mars'ın Kılıcı" filmiyle "Tarkan" sinema izleyicisiyle buluştu. Ardından "Tarkan"ın maceralarını anlatan "Gümüş Eyer", "Viking Kanı", "Altın Madalyon" ve "Güçlü Kahraman" filmleri de sinemada yayımlandı.

"Tarkan"ın 21 Temmuz 1967'de "Mars'ın Kılıcı" ile başlayan ve 1978'de Sezgin Burak'ın ani vefatı nedeniyle yarım kalan "Milano'ya Giden Yol" ile birlikte 21 bölümden oluşan 15 serüveni bulunuyor.

Yaşar Kemal romanlarına resim yaptı

Sezgin Burak, 1968-1969'da Yaşar Kemal'in "İnce Memed", 1970'te ise "Ağrı Dağı Efsanesi" romanını resimlendirdi.

Oyuncu ve yönetmen Lale Oraloğlu, 1971'de Burak'ın "Bizimkiler" adlı eserinden hareketle "Hüdaverdi-Pırtık" adlı sinema filmini çekti.

Burak, 1976'da "Çoban Çantası" adlı resimli romanı hazırladı.

Çeşitli akrilik ve yağlı boya çalışmaları da yapan sanatçı, 4 Ekim 1978'de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarkan'ın Yaraticisi Sezgin Burak'ı Anıyoruz - Son Dakika

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