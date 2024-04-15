Tarla fareleri Isparta\'da çiftçinin arpa tarlasına zarar verdi

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde tarla fareleri, bir çiftçinin arpa tarlasında zarara neden oldu.

Aydoğmuş köyünde yaşayan çiftçi Hüseyin Selçuk, dün kontrol etmek için gittiği arpa tarlasının zarara uğradığını gördü.

Bunun üzerine Selçuk, "Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük" ifadelerini kullanarak cep telefonuyla çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk, daha sonra tarlasını tekrardan traktörle sürmek zorunda kaldı.

Çiftçi Selçuk, AA muhabirine, iki dönümlük arpa arazisinin fareler tarafından zarara uğradığını söyledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden ekiplerin gelerek tarla fareleri konusunda kendisini bilgilendirdiklerini belirten Selçuk, "Bize zehirli buğday verdiler, biz farelerin deliklerine bu buğdayları attık ama hiç fayda etmedi. Bitki yeşil olunca zehirli buğday tanesini yemediler." diye konuştu.

Selçuk, bu yıl tarlasına 100 kilogram arpa ektiğini ve zararının çok olduğunu kaydetti.