Tarsus Belediye Başkanı Boltaç'tan Ramazan Bayramı Mesajı

(MERSİN)- Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için tüm önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz bayram süresince sahada olacak, kentimizin düzeni, temizliği ve güvenliği için çalışmalarını sürdürecek"dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Boltaç, mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizle kurduğumuz iftar sofralarında bir araya geldik, lokmamızı paylaştık, dualarımızı birlikte ettik. Tarsus'un her köşesinde vatandaşlarımızla buluşarak Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadık. Şimdi ise, bu güzel ayı geride bırakırken, Ramazan Bayramı'nın sevincini ve coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Tarsus Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için tüm önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz bayram süresince sahada olacak, kentimizin düzeni, temizliği ve güvenliği için çalışmalarını sürdürecek. Bayramın, sevdiklerimizle bir araya gelerek, dostlukları pekiştirdiğimiz, kırgınlıkları unuttuğumuz, umutlarımızı tazelediğimiz bir zaman dilimi olmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Tarsuslu hemşehrilerim olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hep birlikte nice bayramlara."