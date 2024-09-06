Tarsus Belediyesi Denetimlerde 2,5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirdi

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sırasında son kullanma tarihi geçmiş 2,5 milyon TL değerinde ürün ele geçirdi.
Tarsus Belediyesi, ağustos ayında gelen şikayetler doğrultusunda çeşitli işletmelerde yaptığı denetimlerde toplam 100 bin adet son kullanma tarihi geçmiş, menşei belli olmayan malzeme ele geçirdi. Ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilirken, işletmelere de cezai işlem uygulandı.
Halk sağlığını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Ali Boltaç, "Belediye olarak halk sağlığına yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş veya sahte ürünlerle halkımızın sağlığını tehlikeye atan işletmelere asla göz yummayacağız. Zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada çalışarak bu tür tehditlere karşı sürekli takipte olacak. Halkımızın güvenliği ve sağlığı, belediye olarak en öncelikli görevimizdir" dedi.
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