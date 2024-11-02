Tarsus Gastronomi Merkezi Faaliyete Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarsus Gastronomi Merkezi Faaliyete Geçti

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç öncülüğünde açılan Tarsus Gastronomi Merkezi, yerel lezzetleri modern yöntemlerle tanıtmayı amaçlıyor. Merkez, 3. Uluslararası Tarsus Festivali'nde yüzlerce misafiri ağırladı ve bölgenin gastronomi potansiyelini artırmayı hedefliyor.

02.11.2024 10:10  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Tarsus Gastronomi Merkezi" faaliyete girdi. Gastronomi Merkezi ile geçmişten gelen yerel lezzetler, modern dokunuşlarla geleceğe taşınacak.

Tarsus'ta tarihi Siptilli Çarşısı'nda bulunan Gastronomi Merkezi, trafiğe kapalı alanda faaliyete geçti. 3'üncü Uluslararası Tarsus Festivali'nin ilk gününde yüzlerce misafiri ağırlayan merkez, bölgenin zengin yerel mutfağını, orijinal tarifler ve anne eliyle hazırlanmış yemeklerle sunuyor. Merkezin içerisinde atölyelerin ve yöresel mutfak eğitimlerinin yer aldığı donanımlı bir eğitim mutfağı da bulunuyor. Merkez sayesinde Tarsus'un ekonomisine katkı sağlanması ve iç-dış turizmin canlandırılması hedefleniyor.

Tarsus'un cazibe merkezi olacağını vurgulayan Başkan Boltaç, "Geleneksel lezzetlerimizden modern yorumlarla hazırlanan geniş bir yelpazede yemekler sunarak, Tarsus'un gastronomi mirasını yeni nesillere aktarıyor ve bu değerleri tüm ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Tarsus'un zengin mirasını koruyarak geleceğe taşımak, şehrimizin gastronomi potansiyelini ön plana çıkarmak için çalışıyoruz.  Gastronomi Merkezimiz Tarsus'un tarihinden ve kültüründen ilham alıyor. Tüm misafirlerimizi Tarsus Gastronomi Merkezi'mize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ali Boltaç, Ekonomi, Güncel, Tarsus, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus Gastronomi Merkezi Faaliyete Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
13:19 Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
12:27 Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu
12:13 Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor
12:11 Sihirli Annem’in Tuğçe’si umreye gitti Son halini görmeniz lazım Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım
12:08 Ekmeğe zam gelecek mi Fırıncılar asgari ücreti işaret etti Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar asgari ücreti işaret etti
11:54 PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 10:36:09. #1.13#
SON DAKİKA: Tarsus Gastronomi Merkezi Faaliyete Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.