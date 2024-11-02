Tarsus Gastronomi Merkezi Faaliyete Geçti

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(MERSİN) - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Tarsus Gastronomi Merkezi" faaliyete girdi. Gastronomi Merkezi ile geçmişten gelen yerel lezzetler, modern dokunuşlarla geleceğe taşınacak.

Tarsus'ta tarihi Siptilli Çarşısı'nda bulunan Gastronomi Merkezi, trafiğe kapalı alanda faaliyete geçti. 3'üncü Uluslararası Tarsus Festivali'nin ilk gününde yüzlerce misafiri ağırlayan merkez, bölgenin zengin yerel mutfağını, orijinal tarifler ve anne eliyle hazırlanmış yemeklerle sunuyor. Merkezin içerisinde atölyelerin ve yöresel mutfak eğitimlerinin yer aldığı donanımlı bir eğitim mutfağı da bulunuyor. Merkez sayesinde Tarsus'un ekonomisine katkı sağlanması ve iç-dış turizmin canlandırılması hedefleniyor.

Tarsus'un cazibe merkezi olacağını vurgulayan Başkan Boltaç, "Geleneksel lezzetlerimizden modern yorumlarla hazırlanan geniş bir yelpazede yemekler sunarak, Tarsus'un gastronomi mirasını yeni nesillere aktarıyor ve bu değerleri tüm ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Tarsus'un zengin mirasını koruyarak geleceğe taşımak, şehrimizin gastronomi potansiyelini ön plana çıkarmak için çalışıyoruz. Gastronomi Merkezimiz Tarsus'un tarihinden ve kültüründen ilham alıyor. Tüm misafirlerimizi Tarsus Gastronomi Merkezi'mize bekliyoruz" dedi.