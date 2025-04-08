Tarsus, 'Golden Apple' Ödülü ile Uluslararası Turizmde Öne Çıkıyor

(MERSİN) - Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) tarafından Tarsus'a verilen "Golden Apple" ödülünün tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Bu ödül sadece Tarsus'un değil, tüm Türkiye'nin turizmdeki başarısını temsil ediyor. Kentimizin adını dünya sahnesine taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Boltaç, FIJET tarafından İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Tarsus'un uluslararası turizm alanındaki en prestijli ödüllerinden olan Golden Apple (Altın Elma) ödülüne layık görüldüğünü duyurdu.

Boltaç, "Bu gurur hepimizin! Tarsus'umuzun tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle uluslararası alanda hak ettiği değeri görmesi için yıllardır büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Golden Apple gibi saygın bir ödül, bu emeklerin karşılığıdır. Bu ödül, sadece Tarsus'un değil, tüm Türkiye'nin turizmdeki başarısını temsil ediyor. Kentimizin adını dünya sahnesine taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.