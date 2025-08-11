Tarsus\'ta 500 Süresi Geçmiş Ürün İmha Edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 500 gıda ve temizlik ürünü imha edildi.
Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekiplerinin iş yerlerine yönelik denetiminde 500 gıda ve temizlik ürününün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.
Ürünler incelemenin ardından imha edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Halkımızın güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz." ifadesini kullandı. ???????
