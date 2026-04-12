Tarsus'ta Aile Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift ve 3 çocuğu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Eminlik Mahallesi'ndeki ikamette V.E. ve eşi Ü.E. ile 3 çocuğu rahatsızlandı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çift ve çocukları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.