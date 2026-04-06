Mersin'in Tarsus ilçesinde yenidünya bahçesinde erkek cesedi bulundu.
Yeşilevler Mahallesi'ndeki bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde cesedin, Y.T'ye (51) ait olduğu belirlendi. Y.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de bahçede erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?