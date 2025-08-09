Tarsus'ta Boğulma Olayı

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Kulak Mahallesi sahilinde denize giren Hamza Y. (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yiğit, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ???????
