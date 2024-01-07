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Mersin'de demir çubukla darbedilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de demir çubukla darbedilen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kocasının demir çubukla darbettiği öne sürülen kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının başına demir çubukla vurulduğunu tespit etti. Zanlı, kaçarken torununu bir yakınına bıraktıktan sonra polis merkezine teslim oldu.

Mersin\'de demir çubukla darbedilen kadın hayatını kaybetti
07.01.2024 - 22:17,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, kocasının demir çubukla darbettiği öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

M.B'nin (45), Bolatlı Mahallesi'ndeki müstakil evde karısı Serap B'yi (46) darbettiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İkamete giren ekipler, başına demir çubukla vurulan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından 3 çocuk annesinin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evden 5 yaşındaki torununu yanına alıp kaçan zanlının, çocuğu Yenice Mahallesi'ndeki bir yakınına bıraktığı öğrenildi.

M.B'nin, gasp ve cinayet suçlarından hüküm giydiği, geçen yıl tahliye edildiği belirlendi.

Katil zanlısının, polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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