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Tarsus'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tarsus'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen asayiş operasyonunda, hırsızlık, uyuşturucu madde ve silah teşhiri suçlarından aranan 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 227 uyuşturucu hap, 334 sentetik ecza, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

23.01.2024 - 11:57,
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, ilçede meydana gelen hırsızlık, uyuşturucu madde ve sosyal medyada silah teşhiri suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Barbaros Mahallesinde bulunan 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, M.Y., M.K., M.G., L.G., M.K. ve M.G. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 227 uyuşturucu hap, 334 sentetik ecza, 1 tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Tarsus\'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tarsus'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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