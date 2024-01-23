Tarsus\'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, ilçede meydana gelen hırsızlık, uyuşturucu madde ve sosyal medyada silah teşhiri suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Barbaros Mahallesinde bulunan 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, M.Y., M.K., M.G., L.G., M.K. ve M.G. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 227 uyuşturucu hap, 334 sentetik ecza, 1 tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)