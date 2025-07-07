Tarsus'ta Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

07.07.2025 18:14
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Mersin Tarsus'taki kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, TIR şoförü serbest bırakıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Gözaltına alınan TIR şoförü E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Yasin Şen (44) yönetimindeki 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen E.Z. kullandığı 63 ACP 670 TIR'a arkadan çarptı. Patates yüklü TIR'ın altına giren araç, demir yığınına dönüştü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçta aynı aileden Yusuf Şen (14), Feride Şen (75), Zekiye Şen (42), Yasin Şen, Mahmut Şen'in (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Zeynep Şen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü E.Z. ise gözaltına alındı.

Ölen 5 kişinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır'ın Çermik ilçesine götürüldü. Burada, kırsal Kuşluk Çayırı Mahallesi'nde aile bireyleri için cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenazeler Kuşluk Çayırı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

TIR şoförü E.Z. ise bugün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.Z., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kazada yaralanan Zeynep Şen'in Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK-Okan Çalışkan/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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