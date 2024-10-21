Tarsus\'ta Gübre Deposunda Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde, domates serasının gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Yenice Mahallesi Hacı Bektaş Caddesi'ndeki domates serasının gübre deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların, durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
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