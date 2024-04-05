Tarsus'ta Hastanede Annenin Öldürülmesi Olayında Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Hastanede Annenin Öldürülmesi Olayında Zanlı Tutuklandı

Tarsus\'ta Hastanede Annenin Öldürülmesi Olayında Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini tedavi gördüğü hastanede bıçaklayıp silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı. Zanlının, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasının ardından adli süreç başlatıldı.

05.04.2024 11:11  Güncelleme: 11:18
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini tedavi gördüğü hastanede bıçaklayıp silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Dün, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören annesi Selma Çiftçi'yi (61) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Murat A'nın (33), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde tedavi gören Çiftçi, dün kendisine refakat eden oğlu tarafından bıçaklandıktan sonra tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybetmişti. Silah sesini duyan güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirdiği Murat A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Hastanede Annenin Öldürülmesi Olayında Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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