Tarsus\'ta Hastanede Annenin Öldürülmesi Olayında Zanlı Tutuklandı

Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Tır Yangını

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde elyaf iplik yüklü tırın alev topuna döndüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Yangın, gece saatlerinde meydana geldi ve tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.