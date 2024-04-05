Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini tedavi gördüğü hastanede bıçaklayıp silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı.
Dün, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören annesi Selma Çiftçi'yi (61) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Murat A'nın (33), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde tedavi gören Çiftçi, dün kendisine refakat eden oğlu tarafından bıçaklandıktan sonra tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybetmişti. Silah sesini duyan güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirdiği Murat A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Hastanede Annenin Öldürülmesi Olayında Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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