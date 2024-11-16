Tarsus\'ta Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçedenin Tekeliören Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ali Balık, Bülent Balık, Fevzi Kaygısız ve Muhittin Misgin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Silahlı kavgada yaralanan Muhittin Misgin'in hayati tehlikeyi bulunduğu belirtildi. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),