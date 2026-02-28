Tarsus'ta İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Tarsus'ta İftar Programı Düzenlendi

28.02.2026 21:52
Mersin'in Tarsus ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programı gerçekleştirildi.

Tarsus Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, Adana Vakıflar Bölge Müdür Vekili Sema Tufan Küçükduran, Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

