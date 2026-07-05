Tarsus'ta ırmakta boğulma vakası - Son Dakika
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Tarsus'ta ırmakta boğulma vakası

05.07.2026 17:33
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için ırmağa giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk boğuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmağa giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, yüzmek için Çakırlı Mahallesi'ndeki Keşbükü Irmağı'na giren Emrullah Öztürk (23), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Öztürk'ün, hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Emrullah Öztürk, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Tarsus, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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