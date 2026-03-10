Tarsus'ta Kadınlar Günü Sergisi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Antik Çağda Kadın Olmak" sergisi açıldı.
Tarsus Müzesi'nde düzenlenen sergide, eski çağlarda kadınların kullandığı takı ve süs eşyaları ile figürinler yer aldı.
Sergiyi gezenler, inceledikleri eserler hakkında bilgi aldı.
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
