Tarsus\'ta Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çarpıştığı motosikletteki 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Seyhan Ş'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tarsus ilçesinde Seyhan Ş. idaresindeki 33 NAV 69 plakalı kamyonla çarpışan 33 AVU 771 plakalı motosikletteki Emel Kaplan (71) yaşamını yitirmiş, sürücü Sabah Kaplan yaralanmıştı.