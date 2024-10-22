Tarsus\'ta Kamyon Yangını: Sürücü Kurtarıldı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışarak yanan kamyonun sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Tarsus ilçesi yakınında H.G. idaresindeki 27 TU 261 plakalı lahana yüklü kamyon, aynı yönde seyreden M.K. yönetimindeki 06 FY 1274 plakalı tırla çarpıştı.

Kamyonun kupa kısmının alev aldığı kazada yaralanan ve bulunduğu yerde sıkışan şoför H.G'nin kurtarılması için vatandaşlar itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürüp araçta sıkışan sürücü H.G'yi yaralı halde araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

H.G. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.