Tarsus\'ta Kamyonla Çarpışan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Eskişehir Mahallesi'nde N.B'nin (71) kullandığı 33 ARZ 481 plakalı hafif ticari araç ile S.K. (37) idaresindeki 53 ACA 084 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü N.B'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Z.A'yı (62) sıkıştığı araçtan çıkardı.
Ağır yaralanan Z.A, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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