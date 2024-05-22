Tarsus'ta Kamyonla Çarpışan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta Kamyonla Çarpışan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tarsus\'ta Kamyonla Çarpışan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, N.B'nin kullandığı hafif ticari araç ile S.K. idaresindeki kamyon çarpıştı. Kazada araçta bulunan N.B. hayatını kaybederken, Z.A. ise ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

22.05.2024 19:27
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir Mahallesi'nde N.B'nin (71) kullandığı 33 ARZ 481 plakalı hafif ticari araç ile S.K. (37) idaresindeki 53 ACA 084 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü N.B'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Z.A'yı (62) sıkıştığı araçtan çıkardı.

Ağır yaralanan Z.A, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta Kamyonla Çarpışan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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