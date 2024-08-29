Tarsus'ta LNG Yüklü Tankerin Tekerleklerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Tarsus'ta LNG Yüklü Tankerin Tekerleklerinde Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde olan sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü bir tankerin tekerleklerinde çıkan yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tankerde hasar oluştu ve LGN'nin başka bir araca aktarılması için çalışma başlatıldı. Otoyolun Tarsus-Adana istikameti güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı ancak daha sonra ulaşıma açıldı.

29.08.2024 19:46
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin tekerleklerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, V.E. idaresindeki 31 ATM 298 kupa plakalı ve tankerinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LGN) yükü bulunan tır, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekti.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tankerde hasar oluştu.

Soğutma yapılan tankerdeki LGN'nin başka bir araca aktarılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan yangından dolayı güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyolun Tarsus-Adana istikameti ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta LNG Yüklü Tankerin Tekerleklerinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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