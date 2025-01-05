Mersin'in Tarsus ilçesinde ateşe verilen muhtarlık kapısında hasar oluştu.
Eskiömerli Mahalle Muhtarlığı'nın kapısının gece saatlerinde alev aldığını gören vatandaşlar, yangını söndürüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı.
Polis, yangını çıkartan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Muhtarlık Kapısı Ateşe Verildi - Son Dakika
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