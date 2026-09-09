Tarsus'ta nehirde akıntıya kapılan genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta nehirde akıntıya kapılan genç hastanede hayatını kaybetti

Tarsus\'ta nehirde akıntıya kapılan genç hastanede hayatını kaybetti
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Mersin Tarsus'ta Berdan Nehri'ne giren 17 yaşındaki E.A., akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sualtı ekiplerince kıyıya çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde nehirde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa Mahallesi yakınındaki Berdan Nehri'ne giren E.A. (17), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

E.A'nın gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucunda E.A, suda bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan E.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta nehirde akıntıya kapılan genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta nehirde akıntıya kapılan genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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