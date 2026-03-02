Tarsus'ta Ramazan Akşamları Kültür Sanatla Renkleniyor

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi tarafından "Ramazan Buluşmaları" kapsamında düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, Atatürk Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi'nin "Ramazan Buluşmaları" kapsamında Türk Sanat Musikisi Orkestrası, Tasavvuf Musikisi Grubu ve fasıl dinletileri vatandaşlarla buluştu. Çocuklar için sahnelenen sihirbaz ilizyonist gösterisi ise neşeli anlara sahne oldu.

Çocuklara yönelik geleneksel oyunlar, yüz boyama, ebru ve resim atölyeleriyle akşamlar sadece izlenen değil, birlikte üretilen bir buluşmaya dönüştü. Gösterileri takip eden miniklere mısır ikram edilirken, kurulan ikram çeşmelerinde ramazan şerbeti vatandaşlara sunuldu. Aileler çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken, birçok vatandaş bu buluşmaların ramazanın ruhunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programlarda farklı kuşakların aynı ortamda bir araya gelmesi dikkati çekti. Ramazanın manevi iklimi kültür ve sanat aracılığıyla hissedilirken, akşam boyunca oluşan tablo kentte ortak bir paylaşım atmosferi oluşturdu.

Ramazan Buluşmaları, belirlenen program çerçevesinde ilerleyen günlerde de Tarsuslularla buluşmayı sürdürecek.