Tarsus'ta silahlı kavga: 3 ölü, 6 gözaltı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sucular Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta bir restoranın önünde çıkan kavgada Mehmet Emin Şahin ile Abdurrahim ve Metin Denizedalan'ın ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta bir restoranın önündeki yolda iki grup arasında "yol verme meselesi" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tarafların birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş ettiği olayda 3 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.