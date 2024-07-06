Tarsus'ta sulama kanalında sürüklenen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta sulama kanalında sürüklenen çocuk hayatını kaybetti

Tarsus\'ta sulama kanalında sürüklenen çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında akıntıyla sürüklenen 4 yaşındaki Cumali Eren Dalkıran, vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.07.2024 23:43
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında akıntıyla sürüklenen ve vatandaşlarca sudan çıkartılan 4 yaşındaki Cumali Eren Dalkıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

?Olay, gündüz saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Aydın Kızıltaş, evinin balkonunda oturduğu sırada sulama kanalında akıntıyla sürüklenin bir çocuk gördü. Evinden çıkan Kızıltaş, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. Çocuğun sürüklendiği yöne doğru giden muhtar ve çevredeki vatandaşlar, Yunus Emre Mahallesi'nde çocuğu sudan çıkardı. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı soruşturma sonucu çocuğun 4 yaşındaki Cumali Eren Dalkıran olduğu belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Çocuğun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta sulama kanalında sürüklenen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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