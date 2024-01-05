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Tarsus'ta Tavuk Çiftliğinde Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Tavuk Çiftliğinde Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, bir kişinin tavuk çiftliğinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Operasyonda, 849 kök Hint keneviri ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Tarsus\'ta Tavuk Çiftliğinde Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı
05.01.2024 - 09:29,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, tavuk çiftliğinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir kişinin kendisine ait tavuk çiftliğinde Hint keneviri ekimi yaptığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 849 kök Hint keneviri, 12 projektör, sıvı gübre, portatif ısıtıcı, ilaç atma makinesi ve damla sulama hortumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan çiftlik sahibi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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