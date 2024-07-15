Tarsus'ta Tırın Çarptığı Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
İrfan B. idaresindeki 50 KF 868 plakalı tır, Yeşil Mahallesi D-400 kara yolunda aynı yönde seyreden Mehmet Halit Akpolat yönetimindeki 48 AKS 911 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Akpolat, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Akpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, tırın sürücüsünü gözaltına aldı.
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