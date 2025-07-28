Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mustafa A. (21) idaresindeki 01 DF 861 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun batı gişelerindeki bağlantı yolunda refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Mustafa A. ve yanındaki M.A (15), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınanlardan Mustafa A, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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