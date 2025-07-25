Tarsus\'ta Traktöre Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.R.B. idaresindeki 33 PZ 390 plakalı otomobil, Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı'nda R.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki M.U, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.