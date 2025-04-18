Tarsus\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan tır ve panelvanda yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.