Tarsus'ta Yangınlara Müdahale

Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde itfaiye ekipleri, 10 yangına müdahalede bulundu.

Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Tarsus ilçesindeki Aladağ, Çamtepe, Kemalpaşa, Mantaş, Günyurdu, Avadan, Özlüce ve Gözlükule mahallelerinde bahçe, otluk ve sazlık alanlarda çıkan 9 yangına müdahale etti.

Ekipler ayrıca, Tarsus- Ankara otoyolunun Gülek mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangında da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi.