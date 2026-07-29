Tarsus'taki Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika
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Tarsus'taki Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

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Mersin'in Tarsus ilçesindeki trafik kazasında bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 3 oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari araçtaki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Karayayla mevkisinde 22 Temmuz'da meydana gelen kazada eşi ve oğlu ölen, kendisi de yaralanan Hasan İpek (63), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan İpek'in vefatıyla kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kazada yaralanan çiftin diğer oğlu Ali İpek'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

TAG Otoyolu'nda 22 Temmuz'da A.Ü. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, önünde seyreden Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca çarpmış, kazada araçtaki Fatma ve oğlu Harun İpek yaşamını yitirmiş, eşi Hasan ve diğer oğlu Ali İpek yaralanmıştı. Ali İpek'in jandarma uzman çavuş olduğu ve yeni görev yeri Denizli'ye ailesiyle giderken kaza yaptıkları öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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