Tarsus Ticaret Odası\'nda yapılan seçimde Kubilay Hıdıroğlu 24 oyla başkan seçildi

Tarsus Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Hıdıroğlu oldu.

Odada yapılan seçimlerde, mevcut başkan Ruhi Koçak'ın aday olduğu beyaz liste ile Kubilay Hıdıroğlu'nun yer aldığı sarı liste yarıştı.

Seçimlerde 45 meclis üyesinden 24'nün oyunu alan Hıdıroğlu, yeni başkan oldu.