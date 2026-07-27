Tarsus'ta deniz faciası: Ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Tarsus'ta deniz faciası: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Tarsus\'ta deniz faciası: Ölü sayısı 4\'e yükseldi
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Tarsus'ta serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi dalgalara kapıldı; 3 kişi hayatını kaybetti, kayıp 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün cesedi bulunarak ölü sayısı 4'e yükseldi. 1 kişi tedavi altında.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 3 kişinin dalgalara kapılarak boğulduğu olayda, kayıp yeğen Halil Öztürk'ün (16) de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçedeki Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi, kısa süre sonra kuvvetli dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Durumu fark edip yardım etmek amacıyla denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Yardıma giden kişiler daha sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Savaş Öztürk (42), eşi Zehra Öztürk (39) ve baldızı Ceylan Dağşan'ın (30) cansız bedenleri, dün denizden çıkarıldı. Olayda boğulma tehlikesi geçiren ailenin kız çocuğu Fatma Öztürk (16) ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kayıp olarak aranan yeğen Halil Öztürk'ün de cansız bedeni de bu sabah ekipler tarafından bulundu. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Hastanede tedavisi süren Fatma Öztürk'ün durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta deniz faciası: Ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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